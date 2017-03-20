Запрет на гомеопатию… Возможно ли это?

Февраль 2017 г. для российского медико-фармацевтического сообщества стал поистине революционным месяцем. Во многом благодаря громкому решению Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской Академии Наук (РАН), которая 6 февраля опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В нем комиссия признает гомеопатические методы диагностики и лечения лженаучными и рекомендует Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.

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