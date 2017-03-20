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Аптекарь · Искусство продаж
58

«Хиты» февраля

20.03.2017
«Аптекарь» Март, 2017 №2
Февраль – последний месяц зимы, сезона проверки наших организмов на прочность. Накопилась усталость от холодов и серых дней, не способствующая укреплению здоровья. Однако расслабляться рано, впереди – перепады температуры, сильные ветра и осадки. А в периоды затишья начнет появляться солнце, которое будет светить совсем по-весеннему, провоцируя перейти на более легкую форму одежды. Что месяц грядущий нам готовит в плане аптечных продаж и наиболее актуальных препаратов?

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Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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