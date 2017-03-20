«Хиты» февраля

Февраль – последний месяц зимы, сезона проверки наших организмов на прочность. Накопилась усталость от холодов и серых дней, не способствующая укреплению здоровья. Однако расслабляться рано, впереди – перепады температуры, сильные ветра и осадки. А в периоды затишья начнет появляться солнце, которое будет светить совсем по-весеннему, провоцируя перейти на более легкую форму одежды. Что месяц грядущий нам готовит в плане аптечных продаж и наиболее актуальных препаратов?

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